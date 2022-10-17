Avrupa Birliği ‘doğalgazda fiyat sınırı’ seçeneklerini tartışacak

Avrupa Birliği liderleri, haftalardır üzerinde görüş ayrılıkları bulunan doğalgaz fiyat tavanı için bir dizi seçeneği araştıracak.

Reuters’ın aktardığı bilgiye göre, liderler 20-21 Ekim’de yapacakları toplantıda tüm seçeneklerin masaya yatırılmasını ve AB Komisyonu’nun daha somut uygulanabilir öneriler sunmasını bekliyor.

Avrupa ülkeleri bir süredir Rus gazı sevkiyatının azalması, yaşam maliyeti krizi ve ekonomik durgunluk tehlikesi ile boğuşuyor. AB’nin 27 ülkesi ise yükselen enerji fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak gaz fiyatlarına sınır getirip getirmeme konusunda haftalardır süren bir çıkmazda.

Rusya-Ukrayna savaşı ve batı yaptırımları nedeniyle Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği gaz çok düşük seviyelere inerken doğalgaz fiyatları rekor fiyatlara yükseldi. Bu durum çoğu AB ülkesinin doğalgazda fiyat tavanı talep etmesine neden oldu.

Ancak Avrupa’nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya da dahil olmak üzere bazı ülkeler buna karşı çıkıyor. Bu ülkeler fiyat sınırlandırmasının gaz talebini artırabileceğini ve ülkeleri doğalgaz için mücadele etmek zorunda bırakabileceğini belirtiyor.

Doğalgaz fiyatına sınır getirilmesini savunan birçok ülke ise AB Komisyonu’nun destek verilecek seçenekler ortaya koyamadığından şikayetçi. AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun liderler toplantısı öncesinde krizle mücadele için enerji önlemleri önermesi bekleniyor.

Diplomatlar ise AB liderlerinin enerji üretiminde kullanılan gazın fiyatına sınır getirilmesi üzerinde bir anlaşmaya varabileceği görüşünde. Konu ile ilgili Reuters’a bilgi veren bir diplomat, “Üye devletlerde sabırsızlık artıyor. Bu yüzden vites değiştirdik ve her şeyi masaya koyduk. Bu, mümkün olan en somut teklifleri bulması için Komisyon’a baskı yapmanın bir yolu” dedi.

Kaynak: Sözcü