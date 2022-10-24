Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya tarafının ilettiği bilgiye inanılmaması, böyle bir ‘kirli bombanın’ kullanılması tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor. (Rusya) Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) mevkidaşlarına ilettiği söz konusu bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü’nün söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Türk, İngiliz, Fransız ve ABD’li mevkidaşları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini izledi. Şoygu’nun söz konusu görüşmelerde mevkidaşlarına, Ukrayna tarafından ‘kirli bomba’ kullanabileceği yönündeki endişelerini ilettiği belirtilmişti.

Daha sonra ABD Dışişleri yetkilileri, ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu olasılığa inanmadıklarını söyledi.

Patladığında atmosfere radyoaktif maddeler saçılmasına sebep olan silahlar, ‘kirli bomba’ olarak isimlendiriliyor.

'Putin Erdoğan’la Macron ya da Scholz’a göre neden daha sık görüşüyor?’

Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ya da Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a göre çok daha sık görüşmesinin sebeplerine ilişkin soru karşısındaysa, “Ankara, Paris ve Berlin’inkinden daha farklı bir pozisyonda duruyor” dedi.

“Ankara, (Ukrayna konusunda) arabucululuk çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu söylüyor ve (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin de Türkiye’nin arabuluculuk çabalarından defalarca övgüyle bahsetti” diye devam eden Peskov, “Bay Macron ve Bay Scholz’a gelince, onlar son dönemde Rusya tarafının pozisyonunu bir biçimde dinlemeye ya da arabulucu olmaya istek göstermediler” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin temasların çok yoğun olmasının bir sebebinin de, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi olduğunu belirtti:

“Türkiye ile çok geniş ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var, pek çok büyük proje gerçekleştiriliyor, bunların hepsi, doğal olarak iki ülkenin liderlerinin birbirleriyle sık sık görüşmesinin sebeplerinden.”

Kaynak: Sputnik