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23 Kas 2022 08:44

Türkiye'deki depremden görüntüler

Türkiye'deki depremden görüntüler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 35 kişi yaralandı.

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News Code 1906010

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