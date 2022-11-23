https://tr.mehrnews.com/news/1906010/ 23 Kas 2022 08:44 News Code 1906010 Video Video 23 Kas 2022 08:44 Türkiye'deki depremden görüntüler Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 35 kişi yaralandı. indir 14 MB News Code 1906010 کپی شد İlgili haberler Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye çıktı Düzce depreminde yaralı sayısı artıyor Endonezya’da bilanço ağırlaşıyor: 46 ölü 700 yaralı Erdoğan Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşecek Fiji’de 6,9 büyüklüğünde deprem Ekler Video video görüntüleri Düzce Türkiye Deprem
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