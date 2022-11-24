İran'dan Düzce depremi dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a gönderdiği "geçmiş olsun" mesajında, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi.

İranlı yetkili, depremden zarar gören insanlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Düzce'de dün saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 93 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken, kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.