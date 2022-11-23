Erdoğan Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmesinin ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Grand Strateji"nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. "Şimdi sıra Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesine geldi" diye Selvi, Erdoğan ile Beşar Esad'ın seçimlerden önce görüşeceğini belirtti.

"Konseptin adı istihbarat diplomasisi"

Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliği yapacağını söyleyen Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Sisi ile görüşmeden sonra gözler Erdoğan-Esad görüşmesine çevrildi. Peki bu görüşme yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Esad’la görüşme yadsınmıyor, tam aksine “zamanlama meselesi” deniliyor. Erdoğan-Esad görüşmesi 2023 seçimlerinden önce mi yapılacak yoksa seçimlerden sonraya mı kalacak? İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor.

Sisi’den sonra Esad’le görüşme konusuna da bir konsept meselesi olarak bakılıyor. Bu hem de Ortadoğu gibi krizlerin kol gezdiği bir coğrafyada uygulanıp, başarılı sonuç alınmış bir konsept. Bu konseptin adı ise istihbarat diplomasisi olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ilişkilerimizin gergin olduğu Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prensi Şeyh Zayed ile görüşmüştü. Erdoğan, Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim’in ev sahipliğinde el sıkışmıştı. Erdoğan, Esad görüşmesi için de Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliği yapması bekleniyor."