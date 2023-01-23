  1. Toplum
23 Oca 2023 12:04

Tayland'da trafik kazası: 11 ölü

Tayland'da trafik kazası: 11 ölü

Tayland'da otoyoldaki trafik kazasının ardından meydana gelen patlamada 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mittraphap otoyolunda saatte 100 kilometre hızla giden araç refüje çarptı.

Çarpmanın ardından meydana gelen patlama sonucu araç alev aldı, içindeki 12 kişiden sürücü dahil 11'i yaşamını yitirdi.

Kazada ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu kaydedildi, 20 yaşındaki yaralı genç Si Khiu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Aracın Amnat Chaoren şehrinden Nakhon Pathom'a gittiği belirtildi.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1907236

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