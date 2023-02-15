https://tr.mehrnews.com/news/1907671/ 15 Şub 2023 09:39 News Code 1907671 Video Video 15 Şub 2023 09:39 Türkiye'deki depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi Deprem'in Türkiye'nin Hatay ilinin merkezi Antakya'da yol açtığı hasar ve yıkım havadan görüntülendi. indir 15 MB News Code 1907671 کپی شد İlgili haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti Hatay'da orman yangını Türkiye'deki depremde can kaybı arttı AFAD: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi Ekler Video Türkiye Deprem Kahramanmaraş depremi Hatay
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