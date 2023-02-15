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15 Şub 2023 09:39

Türkiye'deki depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi

Türkiye'deki depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi

Deprem'in Türkiye'nin Hatay ilinin merkezi Antakya'da yol açtığı hasar ve yıkım havadan görüntülendi.

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News Code 1907671

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