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14 Şub 2023 15:29

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 bin 962 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 31 bin 974 oldu. Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456'ya ulaştı.

Kaynak: AA

News Code 1907655

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