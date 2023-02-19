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19 Şub 2023 14:48

İran'dan Türkiye'ye yardımlar sürüyor

İran'dan Türkiye'ye yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'yi yalnız bırakmayan İran'ın Türkiye'ye insani yardımları sürüyor.

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News Code 1907748

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