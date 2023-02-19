https://tr.mehrnews.com/news/1907748/ 19 Şub 2023 14:48 News Code 1907748 Video Video 19 Şub 2023 14:48 İran'dan Türkiye'ye yardımlar sürüyor Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'yi yalnız bırakmayan İran'ın Türkiye'ye insani yardımları sürüyor. indir 1 MB News Code 1907748 کپی شد İlgili haberler Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti Türkiye'deki depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi Tahran'da kar yağışı etkili oldu Depremlerden sonra Adıyaman Ekler Video video görüntüleri İran Türkiye
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