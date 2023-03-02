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2 Mar 2023 14:00

Yezd eyaletinde ilkbahar

Yezd eyaletinde ilkbahar

İran'ın Yezd eyaletinde bulunan Behabad kentindeki birbirinden güzel renkli ilkbahar görüntüleri...

indir 35 MB

News Code 1907953

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