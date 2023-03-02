https://tr.mehrnews.com/news/1907953/ 2 Mar 2023 14:00 News Code 1907953 Video Video 2 Mar 2023 14:00 Yezd eyaletinde ilkbahar İran'ın Yezd eyaletinde bulunan Behabad kentindeki birbirinden güzel renkli ilkbahar görüntüleri... indir 35 MB News Code 1907953 کپی شد İlgili haberler İran'ın hava savunma tatbikatından görüntüler Malatya'daki depremden görüntüler İran'dan Türkiye'ye yardımlar sürüyor Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti Ekler Video video görüntüleri Yezd İlk bahar
yorumunuz