https://tr.mehrnews.com/news/1907675/ 15 Şub 2023 10:25 News Code 1907675 Video Video 15 Şub 2023 10:25 Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e sarılarak teşekkür etti. indir 1 MB News Code 1907675 کپی شد İlgili haberler Türk Kızılay: İran’ın desteklerini asla unutmayacağız İran Kızılayı ekiplerinin Türkiye'deki çalışmaları sürüyor AFAD personeli İran'a böyle teşekkür etti Ekler Video video görüntüleri İran Kızılayı Türk Kızılayı Kahramanmaraş depremi
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