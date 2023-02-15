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15 Şub 2023 10:25

Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti

Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e sarılarak teşekkür etti.

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News Code 1907675

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