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20 Mar 2023 16:22

Zencan pazarından görüntüler

Zencan pazarından görüntüler

Zencan kentinde Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

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News Code 1908279

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