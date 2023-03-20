https://tr.mehrnews.com/news/1908279/ 20 Mar 2023 16:22 News Code 1908279 Video Video 20 Mar 2023 16:22 Zencan pazarından görüntüler Zencan kentinde Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. indir 13 MB News Code 1908279 کپی شد İlgili haberler Emir Abdullahiyan, Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkeleri tebrik etti Meşhed kenti Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor İsfahan'da Nevruz Bayramı alışverişi İstanbul'da Nevruz şenliği Ekler Video video görüntüleri zencan kenti Nevruz Bayramı
yorumunuz