https://tr.mehrnews.com/news/1908328/ 25 Mar 2023 10:39 News Code 1908328 Video Video 25 Mar 2023 10:39 Nevruz yolcuları Astara Stil Göleti'ne akın etti Nevruz yolcuları İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletine bağlı Astara bölgesindeki Stil Göleti'ne akın etti. indir 10 MB News Code 1908328 کپی شد İlgili haberler Fumen kentinin özgü tatlısı; Külüçeye Fumen Şiraz'da yeni yıl havai fişeklerle kutlandı Reisi'den "Nevruz Bayramı" mesajı Zencan pazarından görüntüler Ekler Video video görüntüleri Astara Nevruz Bayramı
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