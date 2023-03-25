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25 Mar 2023 10:39

Nevruz yolcuları Astara Stil Göleti'ne akın etti

Nevruz yolcuları Astara Stil Göleti'ne akın etti

Nevruz yolcuları İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletine bağlı Astara bölgesindeki Stil Göleti'ne akın etti.

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News Code 1908328

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