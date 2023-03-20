Reisi'den "Nevruz Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı video mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Reisi 1401 yılının inişli çıkışlı bir yıl olduğunu belirterek "Tek cümleyle söylemek gerekirse 1401 yılı, İran halkının kahramanlıklarının ve belirleyici alanlardaki parlaklığının yılıydı" dedi.

Ülkedeki son olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu olayları ülke düşmanları tarafından tasarlanmıştı" ifadesini kullandı.

Reisi Batı ülkelerin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların hakkında "Yaptırımlar projesi, hükümet tarafından detaylı planlaması ve halkın güven ve desteğiyle başarısız kaldı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında “Dış politika alanında, hükümetin başından beri yaklaşımı ‘dengeli diplomasi’ ve ‘komşuluk politikasının canlandırılması ve bölgecilik’ idi. 1401'de, bu politikanın olumlu sonucuna şahit olduk" değerlendirmesini yaptı.