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26 Mar 2023 15:56

Tebriz'deki Sahib-ül Emir Camii'ne kısa bir yolculuk

Tebriz'deki Sahib-ül Emir Camii'ne kısa bir yolculuk

İran'ın Tebriz kentinde yer alan Sahib-ül Emir Camii'nin yapımı sefeviler dönemine aittir.

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News Code 1908346

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