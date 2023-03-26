https://tr.mehrnews.com/news/1908346/ 26 Mar 2023 15:56 News Code 1908346 Video Video 26 Mar 2023 15:56 Tebriz'deki Sahib-ül Emir Camii'ne kısa bir yolculuk İran'ın Tebriz kentinde yer alan Sahib-ül Emir Camii'nin yapımı sefeviler dönemine aittir. indir 49 MB News Code 1908346 کپی شد İlgili haberler Nevruz yolcuları Astara Stil Göleti'ne akın etti Fumen kentinin özgü tatlısı; Külüçeye Fumen Şiraz'da yeni yıl havai fişeklerle kutlandı Reisi'den "Nevruz Bayramı" mesajı Ekler Video video görüntüleri Tebriz tarihi eserler
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