Dünya devi McDonald's batıyor

Küresel ekonomik krizin etkilerinin en sert görüldüğü ABD'de yeni bir krizin ayak sesleri duyuluyor. Geçtiğimiz haftalarda art arda iflaslarını açıklayan Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması, ülkede büyük bir panik havasını da beraberinde getirdi. Uzun süredir geniş çaplı bir krizin beklendiği ülkede bu kez yeni bir iflas söylentisi gündeme oturdu.

Ünlü yemek zinciri McDonald's'ta kriz yaşandığı ortaya çıktı. ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

İşten çıkarmalar bugün başlıyor

Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

Fiyatlar uzun süredir eleştiri konusuydu

McDonald's'da artan menü fiyatları, ülke genelinde aylardır şikayet konusuydu. Yakın zamana kadar 2 ila 4 dolar arasında satılan menü fiyatlarının 16 dolar üzeri fiyatlarla satılmaya başlanması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Aydınlık