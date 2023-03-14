Finans uzmanları: 10 ABD bankası daha iflas edebilir

Herkes aynı soruya cevap arıyor: “Mevcut, 2008 global bankacılık krizine döner mi?” Beyaz Saray’ın ekonomi kurmayları toplantı üzerine toplantı yaparken; Amerika Merkez Bankası (Fed) SVB’nin müşterilerine ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak SVB’deki mevduatların yüzde 85’i sigortasızdı. Üstelik SVB, “sigortasız mevduat”ta tek banka değil.

Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül'e konuşan uluslararası finans uzmanları, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) 2022 yıl sonu raporuna dikkat çekiyor.

“Sigortalanmamış mevduatlar ne kadar yüksekse durum o kadar kötü” diyen uzmanlar, kayyum atanan Signature Bank’e dikkat çekti. Kendilerini 2022 sonu itibarıyla “güçlü” ilan eden SB’nin hisseleri geçtimiz perşembe yüzde 12, cuma günü de yüzde 24 çakıldı.

Dün sabah da kayyum haberi geldi. Raporlara göre, SB’nin de sigortasız mevduat oranı yüzde 89.7. Bu durumda olup risk taşıyan 10 banka daha bulunuyor. Uzmanlar “Rakamlar kötü ama yine de bankaların tehlikede olduğu, batacakları ya da büyük kayıplar verecekleri anlamına gelmez” diye temkinli konuştu.

Habere göre iflas riski taşıyan 10 banka şöyle:

-Customers (Pensilvanya)

-First Republic (Kaliforniya)

-Sandy Spring (Maryland)

-New York Community Bank

-First Foundation

-Ally Financial (Delaware)

-Dime Community (New York)

-Pacific Premier (Kaliforniya)

-Prosperity (Teksas)

-Columbia (Washington)