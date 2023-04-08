Blinken: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Funke medya grubuna demecinde, ABD makamlarının Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri için bir imkan görmediklerini söyledi.

Blinken, “Bazıları için ateşkes fikri cazip gelebilir ve bunu anlıyorum, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın geniş topraklarını ele geçirmesinin fiilen meşrulaştırılması anlamına gelirse, bu adil ve kalıcı bir barış olmayacaktır” dedi.

Blinken ayrıca, Moskova'nın ateşkesi askeri birliklerini yeniden bir araya getirmek ve bir süre sonra saldırı eylemleri başlatmak için kullanabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.

Kaynak: Sputnik