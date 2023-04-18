https://tr.mehrnews.com/news/1908755/ 18 Nis 2023 18:19 News Code 1908755 Video Video 18 Nis 2023 18:19 Fars Körfezi'nde askeri geçit töreni İran Ordusu Deniz Kuvvetleri “Ulusal Ordu Günü” dolayısıyla denizde geçit töreni düzenledi. indir 18 MB News Code 1908755 کپی شد İlgili haberler İran'daki askeri geçit töreninden görüntüler Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 185’e ulaştı Londra’da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi Ahvaz kentinde Kudüs Günü yürüyüşü Ekler Video video görüntüleri Fars Körfezi Ordu Günü askeri geçit töreni
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