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18 Nis 2023 18:19

Fars Körfezi'nde askeri geçit töreni

Fars Körfezi'nde askeri geçit töreni

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri “Ulusal Ordu Günü” dolayısıyla denizde geçit töreni düzenledi.

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News Code 1908755

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