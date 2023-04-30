Fars Körfezi, İran'ın inkar edilemez kimliğinin önemli bir parçasıdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi Günü nedeniyle Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Fars Körfezi, İran'ın ve bölgenin inkar edilmez ve ortak kimliğinin önemli bir parçası ve çevresinde yaşayanlar için faydalarla dolu bir doğal kaynaktır.

Fars Körfezi'nin faydalarından yararlanmak bu bölgeye kıyısı olan ülkelerin güvenliğine, yakınlaşmasına ve toplu katılımına bağlıdır."

Ülkenin güneyindeki geniş mavi sahil bölgesinde bulunan Fars Körfezi sularının önemi nedeniyle İran, 30 Nisan gününü Fars Körfezi Ulusal Günü olarak adlandırmıştır.