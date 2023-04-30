ABD'de First Republic Bank krizi derinleşiyor

Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın mart ayında iflas etmesi, krizin yayılmasına dair endişeleri beraberinde getirmişti.

First Republic Bank, henüz uygulanabilir bir kurtarma planı ortaya koyamazken, bankanın ilk çeyrekte 100 milyar dolardan fazla mevduat kaybettiği, bunun bankanın hisselerinin de değer kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, federal hükümetin nihayet devreye girme kararı aldığına işaret ederken, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile Hazine Bakanlığı’nın First Republic Bank’ın varlıklarının satın alınması konusunda altı bankayla temas kurduğunu kaydetti.

First Republic Bank’ın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği belirtildi.

ABD basınında kurtarma planının bir parçası olarak, öncelikle FDIC’nin First Republic Bank’ı kayyuma devredeceğine dair haberler yayımlandı. Kurumun, daha sonra bankanın varlıklarının bir kısmını veya tamamını diğer bankalara satacağı duyuruldu.

Kaynak: CRI Türkçe