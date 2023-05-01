İran, yerli uçak motorunu başarıyla test etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün MAPNA Sanayi Grubu fuarını ziyaret etti.

MAPNA sanayi şirketi tarafından geliştirilen uçak motoru Cumhurbaşkanı Reisi'nin huzurunda başarıyla test edildi.

MAPNA, termik ve yenilenebilir enerji santralleri, petrol ve gaz, demiryolu taşımacılığı ve diğer endüstriyel projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi ile gaz ve buhar türbinleri, elektrik jeneratörü, türbin kanadı ve pervane dahil olmak üzere ana ekipmanların imalatında yer alan bir İranlı şirketler grubudur.