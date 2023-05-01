https://tr.mehrnews.com/news/1908994/ 1 May 2023 09:57 News Code 1908994 Video Video 1 May 2023 09:57 Hürremabad'ın bahar güzelliğinden görüntüler İran'ın Luristan eyaletine bağlı Hürremabad ilçesinde bahar mevsimindeki doğa güzelliğinden görüntüler... indir 130 MB News Code 1908994 کپی شد İlgili haberler Doğa güzelliği ile ünlü olan Eher ilçesi Erak kentinde bahar yağmuru İran'da Lale Festivali Tahran'da Bahar güzelliği İran ve Rusya üniversiteleri arasında işbirliği anlaşması Ekler Video İran Luristan İlk bahar
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