  1. Video
2 May 2023 09:22

İşgal atlındaki topraklarda bomba yüklü bir araç patladı

İşgal atlındaki topraklarda bomba yüklü bir araç patladı

Hayfa şehrinin Biyalik Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sürücünün ölümüne neden oldu.

indir 7 MB

News Code 1909023

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha