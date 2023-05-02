https://tr.mehrnews.com/news/1909023/ 2 May 2023 09:22 News Code 1909023 Video Video 2 May 2023 09:22 İşgal atlındaki topraklarda bomba yüklü bir araç patladı Hayfa şehrinin Biyalik Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sürücünün ölümüne neden oldu. indir 7 MB News Code 1909023 کپی شد İlgili haberler Hürremabad'ın bahar güzelliğinden görüntüler İran'ın 2023 Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu Irak Cumhurbaşkanı İran'a geldi Şiraz Senfoni Orkestrası'nın açılış töreninden görüntüler Ekler Video video görüntüleri Siyonist İsrail patlama
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