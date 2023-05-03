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3 May 2023 13:41

İran yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi

İran yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi

Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda Panama bandıralı Niovi petrol tankerine el koydu.

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News Code 1909061

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