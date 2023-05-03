https://tr.mehrnews.com/news/1909061/ 3 May 2023 13:41 News Code 1909061 Video Video 3 May 2023 13:41 İran yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda Panama bandıralı Niovi petrol tankerine el koydu. indir 15 MB News Code 1909061 کپی شد İlgili haberler Hıdır Adnan 87 günlük açlık grevinin ardından şehit oldu İşgal atlındaki topraklarda bomba yüklü bir araç patladı Hürremabad'ın bahar güzelliğinden görüntüler İran'ın 2023 Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu Suudi Arabistan ticaret heyeti İran'a geliyor Ekler Video video görüntüleri Panama petrol tankeri
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