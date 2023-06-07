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7 Haz 2023 09:12

İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin açılış töreninden görüntüler

İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin açılış töreninden görüntüler

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

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News Code 1909718

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