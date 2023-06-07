https://tr.mehrnews.com/news/1909718/ 7 Haz 2023 09:12 News Code 1909718 Video Video 7 Haz 2023 09:12 İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin açılış töreninden görüntüler İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. indir 15 MB News Code 1909718 کپی شد İlgili haberler İmam Humeyni (r.a) Astara'da anıldı Hindistan'daki tren kazasından görüntüler Mısır'daki kum fırtınasından görüntüler ŞİÖ Zirvesi 4 Temmuz’da yapılacak Ekler Video İran Suudi Arabistan Riyad (12) Tahran
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