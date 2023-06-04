  1. Video
4 Haz 2023 14:36

İmam Humeyni (r.a) Astara'da anıldı

İmam Humeyni (r.a) Astara'da anıldı

İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 34. vefat yıl dönümü Gilan eyaletinin Astara kentinde anıldı.

indir 48 MB

             

News Code 1909682

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha