https://tr.mehrnews.com/news/1909682/ 4 Haz 2023 14:36 News Code 1909682 Video Video 4 Haz 2023 14:36 İmam Humeyni (r.a) Astara'da anıldı İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 34. vefat yıl dönümü Gilan eyaletinin Astara kentinde anıldı. indir 48 MB News Code 1909682 کپی شد İlgili haberler İmam Humeyni'nin (r.a) diktiği bayrak, uluslararası denklemleri değiştirdi İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıldönümü türbesinde anıldı Kum'da İmam Humeyni (ra) için anma töreni Tahran'da İmam Humeyni (ra) için anma töreni düzenlendi İmam Humeyni (r.a) tarihimizin üstün kişilerinden biridir İran'da İmam Humeyni'nin (ra) vefat yıl dönümü anılıyor Ekler Video İran Astara Gilan Eyaleti İmam Humeyni
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