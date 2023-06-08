İran'ın Cidde Konsolosluğu yeniden açıldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cidde Konsolosluğu ile İİT İran Daimi Temsilciliğinin açılış merasimine iki ülke yetkilileri katıldı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

Riyad Büyükelçiliğinin resmi açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli katılmıştı.

İran ve Suudi Arabistan, mart ayında Çin'in ara buluculuğunda ilişkileri düzeltme ve diplomatik temsilcilikleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmıştı.