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8 Haz 2023 09:34

İran'ın Cidde Konsolosluğu yeniden açıldı

İran'ın Cidde Konsolosluğu yeniden açıldı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği, iki ülke yetkililerinin katıldığı törenle yeniden açıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cidde Konsolosluğu ile İİT İran Daimi Temsilciliğinin açılış merasimine iki ülke yetkilileri katıldı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

Riyad Büyükelçiliğinin resmi açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli katılmıştı.

İran ve Suudi Arabistan, mart ayında Çin'in ara buluculuğunda ilişkileri düzeltme ve diplomatik temsilcilikleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmıştı.

News Code 1909735

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