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24 Tem 2023 10:33

İstanbul'da Muharrem etkinliği

İstanbul'da Muharrem etkinliği

İstanbul'da bulunan Kevser Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı münasebeti ile matem merasimi düzenlendi.

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News Code 1910601

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