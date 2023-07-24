https://tr.mehrnews.com/news/1910601/ 24 Tem 2023 10:33 News Code 1910601 Video Video 24 Tem 2023 10:33 İstanbul'da Muharrem etkinliği İstanbul'da bulunan Kevser Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı münasebeti ile matem merasimi düzenlendi. indir 7 MB News Code 1910601 کپی شد İlgili haberler Tebriz'deki tarihi camide matem merasimi Yezd'deki matem merasimlerinden fotoğraflar İran'da Muharrem ayı etkinlikleri sürüyor Kerbela'daki Muharrem merasiminden fotoğraflar İran'da İmam Hüseyin (a.s) kervanının Kerbela'ya sembolik girişi Ekler Video video görüntüleri Muharrem Muharrem ayı
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