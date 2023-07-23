meta name="msvalidate.01" content="CE6454B7E800DF383F5334DF0BEEE12B" />
23 Temmuz 2023 - 10:29

Yezd'deki matem merasimlerinden fotoğraflar

Muharrem ayının beşinci gecesinde Yezd eyaletinde düzenlenen matem merasimlerinden fotoğraflar...

           

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha