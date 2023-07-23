Fotoğraf 23 Temmuz 2023 - 10:29 Download photos Yezd'deki matem merasimlerinden fotoğraflar Muharrem ayının beşinci gecesinde Yezd eyaletinde düzenlenen matem merasimlerinden fotoğraflar... Ekler Fotoğraf İran Yezd Matem merasimi Muharrem ayı İlgili haberler Kerbela'daki Muharrem merasiminden fotoğraflar Tebriz'deki tarihi camide matem merasimi Tahran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinliği İran'da İmam Hüseyin (a.s) kervanının Kerbela'ya sembolik girişi İran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinlikleri düzenlendi
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