TRT’den 'Muharrem Ayı'na özel yayınlar

Bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başlayan Muharrem ayına özel olarak hazırlanan içerikler TRT 1, TRT 2, TRT Türk, TRT Müzik ve TRT Radyolarında izleyici ve dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 1343 yıl önce Hazreti Hüseyin ve Ehli Beytin şehit edildiği “Kerbela Olayı”, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü TRT’deki özel yayınlarla idrak edilerek izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.
Yarın akşam saat 23.30’da TRT 1’de yayınlanacak “10 Muharrem Özel Ehl-i Beyt Aşkına” programında, Hz. Hüseyin’in hayat hikayesinden yola çıkarak adaletsizliğe ve zalimliğe karşı verilen mücadele 10 Muharrem temasıyla anlatılacak.
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