https://tr.mehrnews.com/news/1910675/ 28 Tem 2023 12:16 News Code 1910675 Video Video 28 Tem 2023 12:16 Kiş Adası'nda Aşura merasimi İran'ın dört bir yanıdan olduğu gibi Kiş Adası'nda da Aşura günü münasebeti ile matem merasimi düzenlendi. indir 48 MB News Code 1910675 کپی شد İlgili haberler Loristan'da Aşura günü "çamur sürme" maresimi Türkiye'de Aşura merasimi Türk yazarların Muharrem Ayı ile ilgili yorumu TRT’den 'Muharrem Ayı'na özel yayınlar Kum kentinde Aşura töreni Bugün İran Hz. İmam Hüseyin (a.s) için yasa büründü Ekler Video video görüntüleri Muharrem Muharrem ayı Aşura
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