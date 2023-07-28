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28 Tem 2023 12:16

Kiş Adası'nda Aşura merasimi

Kiş Adası'nda Aşura merasimi

İran'ın dört bir yanıdan olduğu gibi Kiş Adası'nda da Aşura günü münasebeti ile matem merasimi düzenlendi.

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News Code 1910675

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