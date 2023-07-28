https://tr.mehrnews.com/news/1910678/ 28 Tem 2023 14:23 News Code 1910678 Video Video 28 Tem 2023 14:23 Türkiye'de Aşura merasimi Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin Kars kentinde de Aşura merasimi düzenlendi. indir 4 MB News Code 1910678 کپی شد İlgili haberler Kiş Adası'nda Aşura merasimi Kum kentinde Aşura töreni Erdoğan'dan Aşura günü paylaşımı Bucnurd'daki Tasua günü merasiminden görüntüler Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler Iğdır'da Muharrem etkinliği Ekler Video Aşura Türkiye Muharrem
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