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30 Tem 2023 17:40

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Bursa-Kars seferi yapan yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüste 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

News Code 1910710

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