Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Hürriyet'in haberine göre, Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüste 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
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