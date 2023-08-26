https://tr.mehrnews.com/news/1911205/ 26 Ağu 2023 17:03 News Code 1911205 Video Video 26 Ağu 2023 17:03 Erbain ziyaretçileri Tahran'da törenle uğurlandı Irak yolcusu olan İranlı Erbain ziyaretçileri başkent Tahran'da törenle uğurlandı. indir 4 MB News Code 1911205 کپی شد İlgili haberler İranlı ziyaretçiler Irak halkı tarafından karşılandı Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda Erbain için yeni bir resim asıldı Ekler Video video görüntüleri Film Erbain Erbain-2023 Erbain yürüyüşü
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