İran: 1 milyon 600 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti

İran Emniyet Gücü Koordinatör Yardımcısı General Muhammed Şerefi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Son istatistiklere göre İran'ın 6 sınır kapısından 1 milyon 600 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti.'' dedi.

Bu yıl Erbain ziyaretçilerinin yüzde 60'ının Mehran Sınır Kapısı'nı tercih etmesi bekleniyor.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açıldı.