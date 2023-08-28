https://tr.mehrnews.com/news/1911233/ 28 Ağu 2023 08:48 News Code 1911233 Video Video 28 Ağu 2023 08:48 Pakistanlı Erbain ziyaretçileri metem merasimi düzenledi İran'dan Irak sınırına geçmek isteyen Pakistanlı Erbain ziyaretçiler Hürremabad kentinde matem merasimi düzenledi. indir 114 MB News Code 1911233 کپی شد İlgili haberler Erbain ziyaretçileri Tahran'da törenle uğurlandı Azerbaycanlı Erbain ziyaretçileri Irak'ta Türk ve Azerbaycanlı Erbain ziyaretçileri Kerbela yolunda İran: 1 milyon 600 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti Çazabe sınır kapısının son durumu Irak sınırında Erbain ziyaretçileri için ikram çadırı Ekler Video video görüntüleri Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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