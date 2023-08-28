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28 Ağu 2023 08:48

Pakistanlı Erbain ziyaretçileri metem merasimi düzenledi

Pakistanlı Erbain ziyaretçileri metem merasimi düzenledi

İran'dan Irak sınırına geçmek isteyen Pakistanlı Erbain ziyaretçiler Hürremabad kentinde matem merasimi düzenledi.

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News Code 1911233

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