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30 Ağu 2023 18:29

Irak'ta İran'ın Erbain çadırı

Irak'ta İran'ın Erbain çadırı

Necef-Kerbela yolunda bulunan 550. direkteki İran çadırı Erbain ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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News Code 1911301

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