https://tr.mehrnews.com/news/1911301/ 30 Ağu 2023 18:29 News Code 1911301 Video Video 30 Ağu 2023 18:29 Irak'ta İran'ın Erbain çadırı Necef-Kerbela yolunda bulunan 550. direkteki İran çadırı Erbain ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. indir 29 MB News Code 1911301 کپی شد İlgili haberler Erbain arifesinde Çazabe sınır kapısından fotoğraflar Erbain yürüyüşünde 1061. direk: Türk Çadırı Hemedan'da Kerbela ziyaretçileri için ikram çadırları İran-Irak sınırında hiçbir güvenlik sorunu yok Ekler Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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