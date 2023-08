İran-Irak sınırında hiçbir güvenlik sorunu yok

İran-Irak sınırı güvenliği hakkında bilgi veren İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, "İran ve Irak arasında özellikle sınır güvenliği alanında yürütülen ortak çalışmalar sayesinde Erbain ziyaretçilerine değerli hizmetler sağlanıyor" dedi.

General Guderzi, sözlerinin devamında "İran-Irak sınırında Erbain ziyaretçileri için hiçbir güvenlik sorunu yoktur" ifadesini kullandı.

Son istatistiklere göre şu ana kadar İran'ın 6 sınır kapısından 3 milyona yakın Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Birçok ziyaretçi Safer ayının 16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açıldı.