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30 Ağu 2023 10:59

Erbain yürüyüşünde 1061. direk: Türk Çadırı

Erbain yürüyüşünde 1061. direk: Türk Çadırı

Necef-Kerbela yolunda bulunan 1061. direkteki Türk çadırı Erbain zaiyaretçilerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

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News Code 1911281

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