https://tr.mehrnews.com/news/1911281/ 30 Ağu 2023 10:59 News Code 1911281 Video Video 30 Ağu 2023 10:59 Erbain yürüyüşünde 1061. direk: Türk Çadırı Necef-Kerbela yolunda bulunan 1061. direkteki Türk çadırı Erbain zaiyaretçilerine hizmet vermeye hazırlanıyor. indir 4 MB News Code 1911281 کپی شد İlgili haberler Temerçin sınırından Irak'a geçen Azerbaycanlı ziyaretçiler İran İçişleri Bakanı Vahidi, Bağdat'ta Irak'ta Türk ve Azerbaycanlıların Erbain çadırı Necef'ten Kerbela'ya yürüyen Erbain ziyaretçileri Ekler Video video görüntüleri Türkiye Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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