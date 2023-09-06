https://tr.mehrnews.com/news/1911436/ 6 Eyl 2023 16:22 News Code 1911436 Video Video 6 Eyl 2023 16:22 Dezfül kentinde Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti İran'ın Husiztan eyaletine bağlı Dezfül kentindeki Ehl-i Beyt aşıkları Erbain yürüyüşü merasimi düzenledi. indir 66 MB News Code 1911436 کپی شد İlgili haberler Şiraz'da Erbain Yürüyüşü merasimi Tahran'da Erbain yürüyüşü etkinliği yapıldı Cumhurbaşkanı Reisi Erbain matem merasimine katıldı Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni Ekler Huzistan eyaleti Erbain Erbain yürüyüşü Erbain merasimi
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