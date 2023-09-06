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6 Eyl 2023 16:22

Dezfül kentinde Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti

Dezfül kentinde Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti

İran'ın Husiztan eyaletine bağlı Dezfül kentindeki Ehl-i Beyt aşıkları Erbain yürüyüşü merasimi düzenledi.

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News Code 1911436

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