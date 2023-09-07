https://tr.mehrnews.com/news/1911444/ 7 Eyl 2023 11:23 News Code 1911444 Video Video 7 Eyl 2023 11:23 İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinden görüntüler Ehli Beyt aşıkları Erbain akşamı Kerbela'da bulunan İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinde bir araya geldi. indir 28 MB News Code 1911444 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Dezfül kentinde Erbain yürüyüşü etkinliği gerçekleşti Ayetullah Hamanei, Erbain Matemi Töreni'ne katıldı Erdebil'deki Erbain merasiminden kareler Şiraz'da Erbain Yürüyüşü merasimi Ekler Video Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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