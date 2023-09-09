Irak: Erbain etkinliklerine 25 milyon kişi katıldı

Irak hükümeti bu yıl düzenlenen Erbain Yürüyüşü etkinliği ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Erbain etkinliklerine 25 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Bu rapora göre; Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin Erbain faaliyetleri şu şekilde:

1. 5 Şubat 2023 tarihinde Başbakanlık bünyesinde Erbain Yürüyüşüne ilişkin kalıcı bir idari kurum tesis edildi; Bu kurumun görevi Erbain Yürüyüşünün en iyi şekilde düzenlenmesi ve ziyaretçilere iyi hizmetler için Erbain ile ilgili öneriler sunmak ve araştırma yapaktır.

2. Irak İçişleri Bakanı başkanlığında Erbain Hac Komitesi ile Geçici Komite ve Güvenlik Komiteleri ve Başbakanlık başkanlığındaki Hizmet Kurullarının oluşturulması.

Başta Kerbela ve Necef'in batısı olmak üzere kara yolların ve eyaletlerin güvenliğinin sağlaması için askeri ve güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasının yanı sıra, söz konusu etkinlik ile ilgili hazırlık amacıyla alınan önlemlerden bir kısmı da şöyle sıralandı:

*Yeni yolların yapımı:

-80 km uzunluğunda (Bağdat - Jarf el-Nasr - Kerbela) yeni bir yolun hizmete sunulması

-Babol-Kerbela yolunda yeni karayolun hizmete açılması

-Bağdat'tan Samarra'ya giden yolda yan yol açılması ve ziyaretçiler için 14 yerleşim birimi kurulması

-Yeni yüzer köprülerin kurulması ve eski yolların onarılması

*Sınır kapılarının geliştirilmesi

-Çezzabe ve Hüsrevi sınır kapılarındaki sorunların valilikler tarafından giderilmesi

-Sınır kapılarında ziyaretçiler için konaklama alanlarının kurulması

-Irak ve İranlı yetkililerinin işbirliği ile sınırlarda vize işlemlerinin hızlandırılması için yeni elektronik mekanizmanın oluşturulması

-Geçişi kolaylaştırmak amacıyla sınırın sıfır noktasındaki bilgisayar sayısının artırılması, ziyaretçiler için geçiş salonlarının yeni çatılarının yapılması ve yol ile sınır geçişlerinin çevresine asfalt yapılmasının talimatının verilmesi

*Toplu taşıma

-Hac ve Umre Kurumu tarafından Kerbela-Necef yolunda bin 200 modern otobüsün konuşlandırılması

-Kerbela Valiliği tarafından Kerbela-Babol yolunda bin 57 adet devlet otobüsü ve aracının konuşlandırılması

-Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kerbela-Bağdat yolunda 700 otobüsün konuşlandırılması

-El-Hüseyniye yolunda 250 otobüsün konuşlandırılması

-Söz konusu yollarda IKBY'nin yanı sıra ordu ve Haşdi Şabi güçleri ile diğer devlet kurumlarından temin edilen yüzlerce otobüsün hizmet vermesi

-23 trenin işletilmesi ve İran'dan 420 otobüsünün sınırlarda bulunması

-Kerbela kenti ve yakınlarında bir çok araç ziyaretçilere hizmet vermek için konuşlandırıldı: 1- 839 kamyon 2- Su tankeri 3- 1.500 ambulans ve ayrıca çeşitli ziyaret alanlarında temizlik için lojistik yardım amacıyla yüzlerce çeşit ağır makine konuşlandırıldı.

-Kerbela yakınlarında 4 ana meydana ziyaretçileri taşımak için çok sayıda otobüsün hizmet sunması.

*Genel hizmetler

-Ziyaretçilere su ve buz temin etmek

-Bağdat Havaalanı Caddesi'ndeki en büyük kristal buz üretimin işletilmesi

-İran'dan yarım milyon parça buz ithal etmek ve buzdolabı kiralamak

-Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için su alımı

-Valiliklerden yüzlerce su deposu temin edilmesi

*Yakıt ihtiyaçlarının giderilmesi

-İkram çadırları ve buz fabrikalarının gaz ihtiyaçlarının giderilmesi

-Mobil akaryakıt istasyonlarının kurulması

-Acil durumlarda enerji santrallerine yakıt temin edilmesi

*Mali hizmetler

-Ziyaretçilerin mali ihtiyaçları için kredi tahsis edilmesi

-İlgili valilikler ve türbe yetkililerin ziyaretleri için 50 milyar dinar tahsis edilmesi

*Emir komuta ve kontrol sisteminin kurulması

-Yetkililerin katılımıyla Kerbela'da ulaşımın kolaylaştırılması ve hizmet sunulması için Erbain masası kurulması

*Yapılan diğer hizmetler

-İkram çadırlarının elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi için yeni tedbirlerin alınması

-Su kaynaklarını yönetme ve bazı nehirlerdeki su seviyesini yükseltme planı

-Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi ve ambulans konuşlandırılması