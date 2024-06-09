https://tr.mehrnews.com/news/1917568/ 9 Haz 2024 18:47 News ID 1917568 Video Video 9 Haz 2024 18:47 Filistinli direnişçiler Merkava tankını imha etti Filistinli direnişçiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde İsrail'e ait bir merkava tankı imha etti. indir 5 MB News ID 1917568 کپی شد İlgili haberler Gazze savaşının en büyük kaybedeni İsrail ve ABD Gazze'de 37 bini aşkın kişi şehit oldu Türkiye: İsrail'in mülteci kampına saldırısını lanetliyoruz BRICS toplantısında Reisi için saygı duruşu Ekler Gazze Siyonist İsrail Filistin (1) video görüntüleri
yorumunuz