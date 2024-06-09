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9 Haz 2024 18:47

Filistinli direnişçiler Merkava tankını imha etti

Filistinli direnişçiler Merkava tankını imha etti

Filistinli direnişçiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde İsrail'e ait bir merkava tankı imha etti.

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News ID 1917568

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