Gazze savaşının en büyük kaybedeni İsrail ve ABD

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün Tahran'da düzenlenen Gazze'de şehit olan gazetecileri anma töreninde yaptığı konuşmada Filistin'deki durumu değerlendirdi.

Kenani, ''Gazze savaşının en büyük kaybedeni askeri güç ve siyasi nüfuz sahibi Siyonist Rejim ile ABD hükümetidir.'' dedi.

Artık dünya halklarının ve hükümetlerin Siyonist İsrail'in ana destekçisi olan Amerika hükümetinden hesap sorması gerektiğini vurgulayan Kenani, ''Filistin halkının gözü önünde işgalci bir rejimi destekleyenler uluslararası topluma, dünya kamuoyuna ve uluslararası hukuk kuruluşları cevap vermek zorundadır.'' ifadesini kullandı.

Kenani, Direniş Ekseni medyasının masum Filistin halkının sesini dünya kamuoyuna duyurduğunu belirterek, ''Medyanın rolünün şu ana kadar çok belirleyici ve önemli olduğuna inanıyorum.'' açıklamasını yaptı.

'Direniş sulta düzeninin baskısına boyun eğmeyecek'

Halihazırda masum Filistin milletine destek vermenin küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kenani, ''Bölgedeki Direniş Ekseni ve direniş çevreleri, mazlum Filistin milletine etkin bir şekilde destek verme konusunda kararlı olduklarını kendi milletleri adına göstermişlerdir. Direniş sulta düzeninin baskısına boyun eğmeyecektir.'' diye konuştu.