  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Haz 2024 14:27

Gazze'de 37 bini aşkın kişi şehit oldu

Gazze'de 37 bini aşkın kişi şehit oldu

İşgal rejimin dün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği katliamda şehit olanların sayısı 274'e, yaralıların sayısının da 698'e ulaşırken Gazze soykırımında toplam şehit sayısı da 37 bini aştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonistlerin dün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği katliam ve Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 katliamda 283 kişiyi şehit etti, 814 kişiyi de yaraladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgal rejimin dün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği katliamda şehit olanların sayısının 274'e, yaralıların sayısının da 698'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralıların sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İlke Haber Ajansı

News ID 1917556

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler