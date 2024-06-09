Gazze'de 37 bini aşkın kişi şehit oldu

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonistlerin dün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği katliam ve Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 katliamda 283 kişiyi şehit etti, 814 kişiyi de yaraladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgal rejimin dün Nuseyrat kampında gerçekleştirdiği katliamda şehit olanların sayısının 274'e, yaralıların sayısının da 698'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralıların sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İlke Haber Ajansı