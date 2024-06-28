https://tr.mehrnews.com/news/1918050/ 28 Haz 2024 08:40 News ID 1918050 Video Video 28 Haz 2024 08:40 Bucnurd halkı oyunu kullanmak için sandık başında İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde halk oyunu kullanmak için sandık başına gitti. indir 11 MB News ID 1918050 کپی شد İlgili haberler Bucnurd'daki Gadir Bayramı töreninden kareler Kazvin halkı oyunu kullanıyor Tahran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri İran Cumhurbaşkanı Reisi için Buncurd'da dua ediliyor Bucnurd’da Filistin halkına destek gösterisi Seravan halkından seçimlere görkemli katılım İlam'daki göçebelerin seçime katılımından görüntüler Kirmanlı vatandaşlar sandık başında Ekler Video video görüntüleri Bucnurd 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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