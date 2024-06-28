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28 Haz 2024 08:40

Bucnurd halkı oyunu kullanmak için sandık başında

Bucnurd halkı oyunu kullanmak için sandık başında

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde halk oyunu kullanmak için sandık başına gitti.

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News ID 1918050

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