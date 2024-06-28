Fotoğraf 28 Haziran 2024 - 08:47 Download photos Tahran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Başkent Tahran'daki vatandaşlar 14.cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. Ekler İran 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler Bucnurd halkı oyunu kullanmak için sandık başında İlam'daki göçebelerin seçime katılımından görüntüler İran yarın sandık başına gidiyor İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, oyunu kullandı Kirmanlı vatandaşlar sandık başında Seravan halkından seçimlere görkemli katılım İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı Amiral İrani oyunu kullandı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday kazanacak?
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