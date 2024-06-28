https://tr.mehrnews.com/news/1918052/ 28 Haz 2024 08:47 News ID 1918052 Video Video 28 Haz 2024 08:47 Kazvin halkı oyunu kullanıyor Kazvin halkı cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere sandığa gitti. indir 14 MB News ID 1918052 کپی شد İlgili haberler Bucnurd halkı oyunu kullanmak için sandık başında İran yarın sandık başına gidiyor İlam'daki göçebelerin seçime katılımından görüntüler Nasrullah, Reisi'yi anma töreninde konuştu İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir, oyunu kullandı Kirmanlı vatandaşlar sandık başında İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler Amiral İrani oyunu kullandı İran Ekonomi Bakanı oyunu kullandı Ekler Video video görüntüleri Kazvin 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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