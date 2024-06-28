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28 Haz 2024 08:47

Kazvin halkı oyunu kullanıyor

Kazvin halkı oyunu kullanıyor

Kazvin halkı cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

indir 14 MB

News ID 1918052

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