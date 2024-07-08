https://tr.mehrnews.com/news/1918372/ 8 Tem 2024 09:36 News ID 1918372 Video Video 8 Tem 2024 09:36 Muharrem ayının ilk gününde Erdebil'de matem merasimi İran'ın Erdebil eyaletindeki Meşginşehr kentinde Muharrem ayının ilk gününde matem merasimi düzenlendi. indir 20 MB News ID 1918372 کپی شد İlgili haberler Kerbela'da Muharrem ayı hazırlığı Tahran'da Muharrem ayı etkinliği Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği Kirmanşah'ta Muharrem ayı etkinlikleri başladı Ekler İran Erdebil Muharrem Muharrem ayı
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