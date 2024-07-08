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8 Tem 2024 09:36

Muharrem ayının ilk gününde Erdebil'de matem merasimi

Muharrem ayının ilk gününde Erdebil'de matem merasimi

İran'ın Erdebil eyaletindeki Meşginşehr kentinde Muharrem ayının ilk gününde matem merasimi düzenlendi.

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News ID 1918372

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